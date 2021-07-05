لبنان

الاوضاع المعيشية بين عكر و"العمالي العام"

Lebanon 24
05-07-2021 | 06:22
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وفداً من الإتحاد العمالي العام ضم رئيس الإتحاد السيد بشارة الأسمر، والسادة حسن فقيه وسعد الدين حميدي صقروعلي ياسين وأنطوان أنطوان. وجرى عرض للأزمة الراهنة في لبنان لجهة الأوضاع المعيشية والإقتصادية المتردية وإنقطاع الأسواق من الدواء والبنزين وبعض المواد الحيوية، إضافة الى موضوع البطاقة التمويلية وكيفية تنفيذها بعد صدور القانون المتعلق بها من مجلس النواب. كما تطرق البحث الى مشروع النقل عبر قرض البنك الدولي ومسألة شركات الترابة وضرورة تمثيل الإتحاد العمالي في اللجان المخصصة لذلك.
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