لبنان

جعجع: صرف الاحتياطي الإلزامي يعني القضاء على كل فرصة للنهوض الاقتصادي

Lebanon 24
05-07-2021 | 06:25
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"صرف الاحتياطي الإلزامي يعني القضاء عمليا على كل فرصة للنهوض الاقتصادي مجددا، بالإضافة إلى القضاء على القطاع المصرفي كقطاع، وبالتالي القضاء على الدورة الاقتصادية ككل".
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جعج

الاحتياطي الالزامي

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