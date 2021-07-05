جعجع: صرف الاحتياطي الإلزامي يعني القضاء على كل فرصة للنهوض الاقتصادي

غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

" صرف الاحتياطي الإلزامي يعني القضاء عمليا على كل فرصة للنهوض الاقتصادي مجددا، بالإضافة إلى القضاء على القطاع المصرفي كقطاع، وبالتالي القضاء على الدورة الاقتصادية ككل".