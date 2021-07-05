محطات المحروقات في هذه المنطقة أقفلت أبوابها!

اعلنت محطات الشويفات في بيان، انه بعد "تكرر حالات الانفلات على المحطات وتضامنا مع جميع الزملاء وآخرهم على محطة "صعب كورال" الشويفات حيث اقدم احدهم على شهر سلاح بوجه العمال واقدم على ضرب احد العمال، نعلن نحن محطات الشويفات والمنطقة اننا نغلق محطاتنا لحين ايجاد حل".