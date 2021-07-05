لبنان

ما حقيقة الكلام المنسوب لطليس عن إضراب النقل البري وشلّ البلد؟

Lebanon 24
05-07-2021 | 06:58
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صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري البيان التالي:
 
تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس عن إضراب لقطاع النقل البري سوف يشلّ البلد من خلال ركن السيارات والحافلات والشاحنات على الطرقات الرئيسية.

إنّ رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ينفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً ويؤكّد على ما جاء في بيان اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الصادر ظهر اليوم.
 


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