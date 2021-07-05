لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
05-07-2021 | 07:07
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 6 و 7 / 7 / 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: سقي أبو علي، وطى الجوز والعاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".


وفي بيان ثان اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتفجير ذخائر غير صالحة بتاريخ 7 / 7 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 وحتى الانتهاء، في حقل تفجير ميفدون".


واعلنت في بيان ثالث انه "بتاريخ 7 / 7 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 وحتى الانتهاء، ستقوم وحدة من الجيش، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".


كذلك صدر بيان رابع اشارت في خلاله الى ان "وحدات من الجيش ستقوم اعتبارا من 5 /7/ 2021 ولغاية 23 /7 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش - حامات وتم رطيبة - اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".


وفي بيان خامس، اعلنت ان"وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 5 /7 /2021 ولغاية 8 /7 /2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
 
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