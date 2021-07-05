لبنان

الكتلة الوطنية عن دعوى القوات عليها: من محاولات منظومة السلطة لإسكات المعارضة

Lebanon 24
05-07-2021 | 07:12
A-
A+
Doc-P-839847-637610911549961712.jpg
Doc-P-839847-637610911549961712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" بيانا قال فيه: " إدعى السيد سمير جعجع على صاحب صفحة "فيسبوك" ومشغلها التابعة لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية على إثر منشور صدر في أوائل شهر حزيران تحت عنوان: "بلاد العالم عندا مافيا، بلبنان المافيا عندا بلد".
وإذ يعتبر حزب الكتلة الوطنية أن مواظبة "القوات اللبنانية" على اللجوء إلى القضاء لحل الخلافات السياسية بعد استعراضاتها شبه العسكرية في منطقة الجميزة، يعد تطورا ملفتا وعلى أمل أن تحذو حذوها أحزاب الطوائف الأخرى، فإنه يؤكد أن هذه الدعوى لا تستند إلى أي مسوغ قانوني وتأتي في سياق محاولات منظومة السلطة لإسكات المعارضة".


أضاف: "وفي حين أن اللبنانيات واللبنانيين يعانون من الذل والقهر على أبواب المستشفيات والصيدليات ومحطات المحروقات، يستميت أقطاب السلطة في الدفاع عن شرعية وكرامة نزعها الشعب والتاريخ عنهم، تارة عبر التعرض بالضرب لناشطة غاضبة في مقهى، وطورا باستعمال النيابات العامة وأجهزة الأمن لتصفية حساباتهم".

وختم "أن تعارض المنظومة يفترض أن تخوض معركة التغيير في كل استحقاق انتخابي وكل ساحة، لا بشكل انتقائي وحسب ما تقتضيه المصلحة الآنية... وحتى يتحقق ذلك في الفعل لا القول، يبقى شعارنا على غرار غالبية الشعب: "كلن يعني كلّن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2021-07-05
11:13 | 2021-07-05
10:56 | 2021-07-05
10:55 | 2021-07-05
10:46 | 2021-07-05
10:24 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website