موظفو الادارات الرسمية واصلوا اضرابهم في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سرايا الهرمل ما زالت مقفلة مع بداية الاسبوع الثاني من الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة والمستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، "احتجاجا على تردي الاوضاع وتفاقم الازمات".بعلبكوفي بعلبك ، واصل موظفو الإدارات الرسمية ضمن نطاق القضاء إضرابهم المتواصل، تنفيذا لقرار الرابطة "بهدف تحسين الأجور وتخفيض الدوام، واحتجاجا على تجاهل مطالبهم في ظل تدني قيمة العملة الوطنية وغلاء المحروقات والمواد الغذائية والتموينية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية".وأعلنت كل الإدارات العامة قي المنطقة التزامها الإضراب وكل ما تقرره الرابطة من تحركات، في حين سجل حضور عدد محدود من الموظفين لمتابعة المعاملات الملحة وانجازها.