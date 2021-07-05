لبنان

فعاليات معرض الكتاب الـ47 في الرابطة الثقافية طرابلس

Lebanon 24
05-07-2021 | 07:40
A-
A+
Doc-P-839856-637610928313525049.jpg
Doc-P-839856-637610928313525049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر فعاليات معرض الكتاب الـ 47 في الرابطة الثقافية في طرابلس، لليوم الخامس على التوالي.

واستقبل رئيس الرابطة الدكتور رامز الفري ممثل اللواء أشرف ريفي، محمد زيادة، رئيس المحاكم السنية في لبنان الشيخ الدكتور محمد عساف، مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور محمد امام، المطران ادوار ضاهر، رئيس المحاكم السنية السابق الشيخ ناصر الصالح، الشيخ بلال الملا، رئيس "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" طه ناجي، ممثل "حزب سبعة" زياد شهاب الدين، الذين اجمعوا على "أهمية هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يؤكد ان طرابلس هي مدينة العلم والعلماء بامتياز على رغم كل المحاولات اليائسة والبائسة لتشويه صورتها الحقيقية، وما الالتفاف الكبير الذي نشهده حول الرابطة ونشاطاتها من مختلف المناطق إلا دليل ساطع على أهمية هذه المؤسسة في الحياة اللبنانية عموما".

وعلى هامش المعرض، وزعت جوائز قصص وحكايات من لبنان المعاصر، ونظمت ندوة بعنوان "في إطار الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، نحو خطة اقتصادية لانقاذ الوطن" شارك فيها الخبير الإقتصادي أمين صالح، عبد الله خالد، تلاها نقاش عن "دور الشباب في التغيير وبناء المستقبل" شارك فيه رندة عبد الكريم وفاطمة الموسوي.

تواقيع
وجرى توقيع الكتب الآتية: "دار الفتوى بين الماضي والحاضر وكلمة الحق ليست وجهة نظر" لمدير المركز الإسلامي الشيخ رامي الفري في جناح موقع "قلم سياسي".
و"انهيار" للمهندس عزام حدبا في جناح "صندوق الاحلام".
وديوان "حريق حرف" للشاعر تمام دكاك.
و"روايتي" للكاتب بشار الازرق في جناح "منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي".
و"ثورة وطن 17 تشرين" للدكتورة جميلة غريب في جناح الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية.
و"طرابلس والتجمع الوطني للعمل الاجتماعي" للدكتور محمد سعيد المصري في جناح "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية".

وcd بعنوان "ارحموا الإنسان" للشاعر محمد حسن في جناح موقع "الوفاق نيوز".

ونظم سومبوزيوم الرسم والنحت الخامس في حديقة الرابطة شارك فيه عبدالله مرعب، عمران ياسين، سناء التوم، بسام ملوك، عامر شاكر، سارة محمد، سارة الحج، طارق صايغ، زينة شبيب، يحي البوش، مريم محمد، ساجدة مبارك، فريزة صيداوي، سامي مبارك، وزمزم حسين.

والمعرض مستمر حتى الاحد 11 تموز يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساء في قاعات الرابطة، شارع الثقافة - طرابلس.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2021-07-05
11:13 | 2021-07-05
10:56 | 2021-07-05
10:55 | 2021-07-05
10:46 | 2021-07-05
10:24 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website