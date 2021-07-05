فعاليات معرض الكتاب الـ47 في الرابطة الثقافية طرابلس

تستمر فعاليات معرض الكتاب الـ 47 في الرابطة الثقافية في طرابلس، لليوم الخامس على التوالي.واستقبل رئيس الرابطة الدكتور رامز الفري ممثل اللواء أشرف ريفي، محمد زيادة، رئيس المحاكم السنية في لبنان الشيخ الدكتور محمد عساف، مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور محمد امام، المطران ادوار ضاهر، رئيس المحاكم السنية السابق الشيخ ناصر الصالح، الشيخ بلال الملا، رئيس "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" طه ناجي، ممثل "حزب سبعة" زياد شهاب الدين، الذين اجمعوا على "أهمية هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يؤكد ان طرابلس هي مدينة العلم والعلماء بامتياز على رغم كل المحاولات اليائسة والبائسة لتشويه صورتها الحقيقية، وما الالتفاف الكبير الذي نشهده حول الرابطة ونشاطاتها من مختلف المناطق إلا دليل ساطع على أهمية هذه المؤسسة في الحياة اللبنانية عموما".وعلى هامش المعرض، وزعت جوائز قصص وحكايات من لبنان المعاصر، ونظمت ندوة بعنوان "في إطار الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، نحو خطة اقتصادية لانقاذ الوطن" شارك فيها الخبير الإقتصادي أمين صالح، عبد الله خالد، تلاها نقاش عن "دور الشباب في التغيير وبناء المستقبل" شارك فيه رندة عبد الكريم وفاطمة الموسوي.تواقيعوجرى توقيع الكتب الآتية: "دار الفتوى بين الماضي والحاضر وكلمة الحق ليست وجهة نظر" لمدير المركز الإسلامي الشيخ رامي الفري في جناح موقع "قلم سياسي".و"انهيار" للمهندس عزام حدبا في جناح "صندوق الاحلام".وديوان "حريق حرف" للشاعر تمام دكاك.و"روايتي" للكاتب بشار الازرق في جناح "منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي".و"ثورة وطن 17 تشرين" للدكتورة جميلة غريب في جناح الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية.و"طرابلس والتجمع الوطني للعمل الاجتماعي" للدكتور محمد سعيد المصري في جناح "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية".وcd بعنوان "ارحموا الإنسان" للشاعر محمد حسن في جناح موقع "الوفاق نيوز".ونظم سومبوزيوم الرسم والنحت الخامس في حديقة الرابطة شارك فيه عبدالله مرعب، عمران ياسين، سناء التوم، بسام ملوك، عامر شاكر، سارة محمد، سارة الحج، طارق صايغ، زينة شبيب، يحي البوش، مريم محمد، ساجدة مبارك، فريزة صيداوي، سامي مبارك، وزمزم حسين.والمعرض مستمر حتى الاحد 11 تموز يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساء في قاعات الرابطة، شارع الثقافة - طرابلس.