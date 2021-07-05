لبنان

توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

Lebanon 24
05-07-2021 | 07:28
A-
A+
Doc-P-839858-637610930940447424.jpg
Doc-P-839858-637610930940447424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 30 / 6 /2021 ولغاية 4 / 7 /2021، أربعة مواطنين وخمسة سوريين وفلسطيني، وضبطت 5 آليات نوع فان و4 آليات نوع بيك أب جميعها محملة بحوالى 5900 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى 5 أطنان من الخردة وكمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل، ومُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2021-07-05
11:13 | 2021-07-05
10:56 | 2021-07-05
10:55 | 2021-07-05
10:46 | 2021-07-05
10:24 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website