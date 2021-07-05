توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 30 / 6 /2021 ولغاية 4 / 7 /2021، أربعة مواطنين وخمسة سوريين وفلسطيني، وضبطت 5 آليات نوع فان و4 آليات نوع بيك أب جميعها محملة بحوالى 5900 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى 5 أطنان من الخردة وكمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل، ومُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.