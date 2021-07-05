وزراء التكنوقراط... "شاهد ما شفش حاجة"

آخر أخبار فضائح وزراء التكنوقراط في حكومة غير حاضرة حتى في تصريف الأعمال بمفهومها الضيق أن عددًا منهم، ومن بينهم وزراء: الإتصالات طلال حواط، الصناعة عماد حب الله، المالية غازي وزني، الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، العمل لميا يمين، المهجرين غادة شريم، الإعلام منال عبد الصمد، الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، يعيشون في "غير دني"، وهم في "خبر يوك"عمّا يجري من مفاوضات لتأمين هبة من بعض الجمعيات ورجال الأعمال لسداد حصّة لبنان من قيمة تمويل المحكمة الدولية.فإذا كان هؤلاء الوزراء وربما غيرهم آخرون أيضًا لا يعلمون أي شيء في ما خصّ هذا الموضوع المهم فكيف هي الحال بالنسبة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بوزارتهم، خصوصًا أن أغلبية الوزراء باتوا يحضرون إلى مكاتبهم الوزارية رفعًا للعتب ليس إلا، وحجة البعض عدم تمكنهم من الحصول على ما يكفي من البنزين لتأمين وصولهم إلى مقراتهم الوزارية؟