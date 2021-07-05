لبنان

تعميم لمحافظ النبطية للتشدد في الاجراءات تجنبا لانتشار المتحور دلتا من الفيروس

Lebanon 24
05-07-2021 | 07:53
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صدر عن محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه تعميم موجه إلى قائمقاميات وبلديات وإتحاد بلديات محافظة النبطية. جاء فيه :

نظرا لتسجيل حالات جديدة مصابة بالمتحور(دلتا) من فيروس كورونا، والتخوف الجدي من الإنتشار السريع لهذا المتحور، وفي ظل تراخي المواطنين في الإلتزام بالتدابير الوقائية للحد من إنتشاره. يطلب من البلديات نشر التوعية الوقائية على المواطنين بضرورة التقيد بما يلي :
- إرتداء الكمامة وتعقيم اليدين باستمرار وغسلهما بالماء والصابون.
- تجنب الزيارات بشكل كامل حتى العائلية منها إلا للضرورة القصوى.
- المحافظة على التباعد الإجتماعي خاصة في السوبر ماركت والمطاعم والمؤسسات السياحية.
- الإلتزام بالعزل الفوري عند الشعور بأي أعراض المرض تجنبا لتحمل المسؤولية في التسبب بنقل العدوى لشخص آخر.

إن ارتفاع الاصابات في ظل تعثر القطاع الطبي في لبنان وعدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب حال التأزم وإنقطاع الكهرباء وعدم توفر المستلزمات الطبية الكافية، يؤدي إلى وضع صحي كارثي.
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