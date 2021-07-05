فقد السيطرة على سيارته... وهذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام بلدة عين يعقوب، قرب مدرسة "عين يعقوب الرسمية" في عكّار، حيث فقد مواطن من بلدة القنطرة السيطرة على سيارته ليصطدم بحائط على جانب الطريق ما أدى إلى إصابته، وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج.