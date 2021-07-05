لبنان

هذا ما نفاه الجيش

Lebanon 24
05-07-2021 | 08:08
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نشرت إحدى الصحف المحلية مقالاً يزعم وضع مبلغ مالي بتصرف قائد الجيش.
توضح قيادة الجيش أن مبلغ 120 مليون دولار أميركي هو قيمة المساعدات السنوية التي تقدمها وزارة الدفاع الأميركية للجيش في إطار الدعم اللوجستي والمعدات والتسليح، بالإضافة إلى مبلغ 59 مليون دولار أميركي فواتير سددتها السلطات الأميركية لبرنامج ضبط الحدود.
وتدعو هذه القيادة وسائل الإعلام إلى التأكد من دقة الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية من خلال العودة إليها للتثبّت من المعلومات قبل نشرها.
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