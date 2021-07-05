بعد البلبلة.. كلام هام لأبو شقرا بشأن مخزون البنزين

أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع "لبنان24" أنّ "ما تناقلته وسائل إعلامية عن أن أزمة البنزين عادت إلى نقطة الصفر، هو كلامٌ لزيادة التوتر ولإضفاء الهلع أكثر في صفوف الناس".وقال: "الأمور عكس ذلك وهناك حلحلة واجتماعات تُعقد بشكل مستمر، واليوم توزّع على المحطات أكثر من 12 مليون ليتر".وتابع: "الأمور سالكة، وكفى تهويلاً".