جلسة للجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات ناقشت ملاحظات النواب عن سير العمل البلدي

عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات والمنبقة عن لجنة الدفاع الوطني والبلديات جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة سمير الجسر، وحضور اعضاء اللجنة: محمد خواحة، بلال عبدالله، وهبه قاطيشا، قاسم هاشم وأنور الخليل، والمديرالعام للادارات والمجالس المحلية بالوكالة احمد رجب، وممثلين عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اندرية سليمان وسليم حايك.واستمعت اللجنة الى ملاحظات النواب والمشاركين في الجلسة بناء على طلب رئيس اللجنة في الجلسة السابقة، والمتعلق بسير العمل البلدي، والحلول والمعالجات الممكنة لتبنى على أساسها التعديلات اللازمة على القانون.وستتابع اللجنة في جلستها المقبلة النقاش في الأفكار المقترحة.