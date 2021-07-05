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لبنان
بهية الحريري تتابع الشأن الحياتي وتطالب بإلغاء قرار حظر الدراجات النارية في صيدا
Lebanon 24
05-07-2021
|
08:56
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قامت النائب بهية الحريري بزيارة لمحافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي والتقته بحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي .
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشأن الحياتي بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية وما ينجم عنها من أزمات معيشية متفاقمة ولا سيما ازمات المحروقات والكهرباء والمياه وغياب المعالجات والحلول لها .
وفي هذا السياق وضعت الحريري المحافظ ضو في أجواء الاجتماعات التي تعقدها مع القطاعات ذات الطابع الحياتي والاتصالات التي تجريها مع الادارت المعنية ، من اجل العمل على التخفيف من حدة الأزمات والأعباء الملقاة على المواطنين وتأمين ما أمكن من الاحتياجات الحياتية اليومية لهم ، وما خرجت به هذه اللقاءات من مقترحات وتوصيات بهذا الخصوص ، مؤكدة ان من حق الناس على دولتهم الحصول على الخدمات الأساسية وواجب الدولة تأمينها .
كما اثارت الحريري مع المحافظ ضو "ضرورة إعادة النظر بقرار حظر استخدام الدراجات النارية في صيدا وجوارها والمتخذ منذ اكثر من 22 سنة "، مجددة "المطالبة بإلغاء هذا القرار وبالعمل على تنظيم تجوال هذه الدراجات نظراً لكونها تشكل حاجة حيوية اساسية لكثير من القطاعات والمؤسسات والأفراد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والأزمات الحياتية الراهنة ".
وتمنت الحريري على المحافظ ضو وبصفته رئيساً لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب وضع هذه المسألة في رأس جدول أعمال أول اجتماع قادم للأمن الفرعي لإتخاذ القرار المناسب وبما يلبي حاجة الناس ويخفف من وطأة هذه الأزمات عليهم.
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