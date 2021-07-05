جمعة: ‏تجديد الخطاب الاعلامي يبدأ من محو الخطاب الانهزامي

غرد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب أنور جمعة عبر حسابه على "تويتر": "‏تجديد الخطاب الاعلامي يبدأ من محو الخطاب الانهزامي المتحجج بالواقعية وبالتخويف من مفاعيل "العنتريات والمغامرات"، وتوحيد هذا الخطاب ليتماشى مع زمن الانتصارات وإدراك مكامن القوة التي يتمتع بها أصحاب الحق، لتواجه الكلمة القوية بكل زخمها أساطيل الاعلام المعادي المتآمر والمنهزم ذاتيا".