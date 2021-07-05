لبنان

سرق أغطية الصرف الصحي.. ووقع في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:46
A-
A+
Doc-P-839903-637611040084048804.jpg
Doc-P-839903-637611040084048804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بسرقة أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي (أغطية ريغارات) من محطة تكرير الصّرف الصّحي في بلدة عين قنيا الجنوبية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى غ. ع. (مواليد عام 1984، لبناني).

بتاريخ 25-6-2021، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في البلدة المذكورة، وضبطت بحوزته عدداً من الاغطية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2021-07-05
11:13 | 2021-07-05
10:56 | 2021-07-05
10:55 | 2021-07-05
10:24 | 2021-07-05
10:00 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website