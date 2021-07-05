امتحانات "البروفيه"... إتجاه أكيد نحو الالغاء

تشتد الأزمة الاقتصادية في لبنان وتترك مخلفاتها على كل الصعد والمجالات، اذ انه وبعد الحديث عن شح بالقرطاسية لدى وزارة التربية، بالاضافة الى شح في ميزانية القوى الامنية المولجة تأمين حماية الطلاب اثناء خضوعهم لامتحان الشهادة الرسمية، فضلا عن الأزمات المتلاحقة والمرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بموضوع الشهادة الرسمية، علم "لبنان 24" انه تم اتخاذ القرار بالغاء الشهادة المتوسطة وما يعادلها في الشهادات المهنية مع الابقاء على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها في التعليم المهني.و في اتصال مع "لبنان 24" أكد النائب ادغار طرابلسي ان "هناك شبه توافق سياسي لالغاء امتحانات شهادة الصف التاسع الأساسي(شهادة البريفيه) وما يعادله في التعليم المهني، لكن وقبل الالغاء تدرس الاطراف المعنية ايجاد حلول لمشكلتين اساسيتين، اولهما مشكلة الشهادات المهنية التي تتطلب حضورا و ممارسة فعلية، اذ لا يمكن تخريج ممرض مثلا وهو لا يمتلك الكفايات اللازمة. اما المشكلة الثانية فهي في المدارس التجارية التي قد تستغل الأمر لتمرير الاسماء الوهمية. فحتى الساعة لم تتسلم وزارة التربية والتعليم العالي اسماء المرشحين لنيل الشهادة".