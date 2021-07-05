جديد عداد كورونا... كم بلغ عدد اصابات متحور "دلتا"؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 101 وإصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 545671 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.



كذلك أعلنت وزارة الصحة ثبوت متحور دلتا عند 46 حالة وافدة جديدة من 10بلدان مختلفة.