لبنان

جديد عداد كورونا... كم بلغ عدد اصابات متحور "دلتا"؟

Lebanon 24
05-07-2021 | 11:13
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 101 وإصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 545671 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة ثبوت متحور دلتا عند 46 حالة وافدة جديدة من 10بلدان مختلفة.
 
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