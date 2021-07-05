وزير الخارجية القطري يصل بيروت غداً.. وهذا جدول لقاءاته

أعلنت السفارة القطرية في بيان، "وصول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان، الخامسة بعد ظهر يوم الغد، في زيارة ليوم واحد يلتقي فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون".



وفي هذا السياق، لفتت معلومات "الجديد" الى ان الوزير القطري سيعرض خلال زيارته غداً تقديم مساعدات للبنان في قطاعات محددة إضافة لتقديم مساعدات للجيش اللبناني

وأشارت مصادر سياسية لقناة الـMTV الى ان زيارة وزير الخارجية القطري متعلقة بأمور انسانية ومساعدات وسيلتقي قائد الجيش لتقديم مساعدات للمؤسسة العسكرية.وفي هذا السياق، لفتت معلومات "الجديد" الى ان الوزير القطري سيعرض خلال زيارته غداً تقديم مساعدات للبنان في قطاعات محددة إضافة لتقديم مساعدات للجيش اللبناني