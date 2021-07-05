لبنان

وزير الخارجية القطري يصل بيروت غداً.. وهذا جدول لقاءاته

Lebanon 24
05-07-2021 | 13:36
A-
A+
Doc-P-839917-637611076676632999.jpg
Doc-P-839917-637611076676632999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت السفارة القطرية في بيان، "وصول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان، الخامسة بعد ظهر يوم الغد، في زيارة ليوم واحد يلتقي فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون".
 
 وأشارت مصادر سياسية لقناة الـMTV الى ان  زيارة وزير الخارجية القطري متعلقة بأمور انسانية ومساعدات وسيلتقي قائد الجيش لتقديم مساعدات للمؤسسة العسكرية.
وفي هذا السياق، لفتت معلومات "الجديد" الى ان الوزير القطري سيعرض خلال زيارته غداً تقديم مساعدات للبنان في قطاعات محددة إضافة لتقديم مساعدات للجيش اللبناني
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:24 | 2021-07-05
21:22 | 2021-07-05
21:17 | 2021-07-05
21:16 | 2021-07-05
21:15 | 2021-07-05
21:12 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website