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لبنان
ماذا في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟
Lebanon 24
05-07-2021
|
11:58
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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 840
AstraZeneca: 445
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 420 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3
- حالات وفاة: 0
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182".
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