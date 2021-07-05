حادث سير واحتجاجات... ماذا يجري على طريق الضنية؟

اصيب سائق سيارة شحن بحادث سير في محلة البياض على الطريق العام الذي يربط بين الضنية ومدينة طرابلس، ما إدى الى انقلاب سيارة الشحن واصابة سائقها بجروح طفيفة جرت معالجته ميدانيا.





وفي محلة البياض أيضاً، قطع عدد من أصحاب شاحنات نقل مواد البناء الطريق وتسبب ذلك بازدحام سير خانق على الطريق، إحتجاجاً على عدم توافر مادة المازوت لهم، ما أثر سلباً على أعمالهم.