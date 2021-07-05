عكر توقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي





والتقت عكر سفير غانا وينفريد نيي أوكاي هاموند في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.



وتمنت عكر لـ"السفير الغاني التوفيق في مهامه الجديدة".





توقيع اتفاقية استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، القائم بالأعمال البريطاني مارتن لونغدن في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وتمنت له التوفيق في مهامه الجديدة.والتقت عكر سفير غانا وينفريد نيي أوكاي هاموند في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.وتمنت عكر لـ"السفير الغاني التوفيق في مهامه الجديدة".





وحضر التوقيع المدير الإقليمي للبرنامج في لبنان عبد الله الوردات وعدد من أعضاء المكتب ومديرة المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة ورئيس مركز الإستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق أحمد عرفة.



ونوهت عكر بـ"المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى لبنان، في ظل الأزمة الراهنة وعقب انفجار مرفأ بيروت"، آملة في "استمرار التعاون ومواصلة الدعم بين الجانبين"، معتبرة أن "البرنامج شريك أساسي في إطار مشاريع حيوية في لبنان".



بدوره شكر الوردات لـ"عكر جهودها لإنجاز هذه الإتفاقية في وقت قياسي بعد أن طال انتظارها منذ عام 2011"، مشددا على "استمرار الدعم وتقديم المساعدات من قبل البرنامج إلى لبنان".



غريو بعد ذلك، وقعت عكر اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي يتعلق بتنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية وأنشطة مكتب البرنامج في لبنان.وحضر التوقيع المدير الإقليمي للبرنامج في لبنان عبد الله الوردات وعدد من أعضاء المكتب ومديرة المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة ورئيس مركز الإستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق أحمد عرفة.ونوهت عكر بـ"المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى لبنان، في ظل الأزمة الراهنة وعقب انفجار مرفأ بيروت"، آملة في "استمرار التعاون ومواصلة الدعم بين الجانبين"، معتبرة أن "البرنامج شريك أساسي في إطار مشاريع حيوية في لبنان".بدوره شكر الوردات لـ"عكر جهودها لإنجاز هذه الإتفاقية في وقت قياسي بعد أن طال انتظارها منذ عام 2011"، مشددا على "استمرار الدعم وتقديم المساعدات من قبل البرنامج إلى لبنان".

واستقبلت السفيرة الفرنسية آن غريو، يرافقها وفد فرنسي يمثل القطاع الخاص برئاسة جيرار والف، وضم ممثلين لعدد من الشركات الفرنسية أبرزها: "بويغ"، "فيريتاس"، "إجيس، "آرتيليا"، "تاليس"، "نيكسان"، وSER و"ماريتيم ستريت".



وعرض الوفد الفرنسي لـ"فكرة تتعلق بإمكانية بناء مدينة مستدامة تتضمن إعادة بناء المرافىء، من بينها مرفأ بيروت والجامعات والمستشفيات والكهرباء والبنية التحتية، إضافة الى تأمين الموارد والخبرات على أن تكون صيانة المدينة من قبل لبنان".