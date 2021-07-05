لبنان

جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر

Lebanon 24
05-07-2021 | 20:32
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تتواصل الاتصالات والتحركات على صعيد الملف الحكومي، إذ كشفت قناة الـ"MTV" أن "الرئيس المكلف سعد الحريري زار قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "الحريري صارح بري بأنه أقرب إلى خطوة الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وفند له الأسباب التي ستدفعه لذلك".

ووفقاً للمعلومات، فإن "بري أعاد التعبير عن تمسكه بالرئيس المكلف، ولكن إذا كان قرار الأخير حاسماً ونهائياً، فعليه أن يسمي شخصية سنية أخرى لتولي المهمة، وألا يترك الساحة فارغة".

وكشفت المصادر أن "الحريري لن يقدّم تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية من 24 وزيراً"، لافتة إلى أنّ "الساعات والايام المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة قبل الوصول الى نتيجة نهائية حول اعتذار الحريري من عدمه".

ومع هذا، فقد أشارت الـ"MTV" إلى أنّ "الحريري وضع بري في أجواء لقاءاته الخارجية وغادر عين التينة دون قرار نهائي ولكن لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين قريباً لتحديد الموقف".

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