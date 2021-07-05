بعد قرار إلغاء امتحانات "البروفيه".. تعليق اعتصامات الغد أمام وزارة التربية

شكرت "حركة شباب لبنان" و"اللجنة الطلابية في لبنان" و"تجمع وحدة الطلاب في لبنان" و"اتحاد طلاب لبنان وذويهم" في بيان "وسائل الاعلام التي غطت التحركات والدعوة الى التحركات والمؤتمرات الصحفية التي عقدتها الجهات الاربعة للمطالبة بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية" معتبرة ان "تحقيق هذا الانجاز واجبار وزارة التربية على التراجع عن تعنتها بقرار اجراء هذه الامتحانات لما كان ليحصل لولا تضامن هذه الجهات والطلاب والاهالي في كل لبنان معها في الحملة الاعلامية التي نفذت لالغاء الامتحانات تحت شعار "تراجع يا طارق" والذي بلغ عدد التغريدات الموسومة به اكثر من 150000خلال يومين، ولولا رفع سقف المواجهة في المؤتمر الصحفي الاخير الذي عقد في 4 الحالي ولم نكن فيه مستندين الا الى تضامن كل طلاب لبنان واهلهم معنا في مطلبنا والى احقاق الحق ونصرة اهلنا".واكدت الحركة واللجنة والتجمع والاتحاد "الاستمرار بالقيام بكل ما يلزم وصولا الى الغاء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام كما وامتحانات التعليم المهني الرسمية، وذلك لان الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية تنسحب على كل الطلاب في لبنان وليس طلاب الشهادة المتوسطة وحدهم، مع امكانية اقتراح ان تكون امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام اختيارية وذلك ليتثنى للطلاب الراغبين بالاستحصال على شهادة رسمية بدلا من الافادة ان يحققوا ذلك".واعلنت "تعليق الاعتصام والتحركات التي كانت دعت اليها يوم غد الثلاثاء امام وزارة التربية، كخطوة ايجابية تجاه الوزارة بعد قرارها اليوم وافساحا في المجال امام البحث بالغاء امتحانات الشهادة الثانوية والشهادات المهنية لهذا العام، على ان يتم الاعلان عن اي تحرك لاحقا في حال عدم التجاوب".