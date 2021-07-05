لبنان

شقيقتان غادرتا المنزل ولم تعودا.. هل من يعرف عنهما شيئا؟

Lebanon 24
05-07-2021 | 15:02
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صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالـي:

 

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:

 

- سوزان احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٧، لبنانية)

 

- احلام احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٩، لبنانية)

 

    اللتين غادرتا صباح اليوم ٥-٧-٢٠٢١، منزل والديهما الكائن في بلدة بخعون / الضنية الى جهة مجهولة، ولم تعودا.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة الضنية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٩٠٦٧٣-٠٦ ، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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