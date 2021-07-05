شقيقتان غادرتا المنزل ولم تعودا.. هل من يعرف عنهما شيئا؟

صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالـي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:- سوزان احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٧، لبنانية)- احلام احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٩، لبنانية)اللتين غادرتا صباح اليوم ٥-٧-٢٠٢١، منزل والديهما الكائن في بلدة بخعون / الضنية الى جهة مجهولة، ولم تعودا.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة الضنية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٩٠٦٧٣-٠٦ ، للإدلاء بما لديهم من معلومات.