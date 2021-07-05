رغم الأزمات.. شباب لبنانيون يكافحون "دلتا" بابتكار كمامة خاصة

ابتكرت شركة Expand كمامة في مواجهة كورونا والمتحور الجديد دلتا، بعد تفشي الفيروس سريعا.الكمامة المبتكرة مؤلفة من اربع طبقات حماية، وتأتي عقب تصنيع الشركة سابقا "كمامة النانو" المدمرة للفيروس في المصنع الواقع في قانا الجليل، جنوب لبنان.وقال مدير الشركة حسين دخل الله بعد جولة لرئيس البلدية وفاعليات صحية واجتماعية على معمل الشركة، إن "الهدف من صناعة هذه الكمامة حماية اهلنا من الفيروس والوقاية والتسلح في مواجهة المتحور الجديد دلتا. وتتمتع الكمامة بحماية كبيرة، وهي مؤلفة من اربع طبقات حيث تفجر الفيروس قبل وصولها إلى الاشخاص، كما ولديها القدرة ايضا على حماية زائدة من الفيروس".واشار الى أن الإنجاز "غير مسبوق، بما يتعلق بموضوع الكورونا وبالنظر إلى التفشي السريع للفيروس الجديد"...وأكد ان "ثمة طلبا من الخارج والداخل على الكمامة، بعد نجاح الدراسات في إثبات بفاعليتها، من خلال أهم المختبرات العالمية وكذلك المحلية ايضا".وختم أن "الشركة توفر فرص عمل لاكثر من خمسين عائلة، وهذا يؤدي الى انعاش اقتصادي في البلدة والجوار، في ظل الازمة المعيشية التي يتخبط بها لبنان".