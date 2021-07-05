لبنان

كلمة مرتقبة لدياب غداً

Lebanon 24
05-07-2021 | 15:15
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يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر غد الثلاثاء، عدداً من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية.

وسيلقي دياب كلمة تنقل مباشرة على الهواء، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
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