لبنان

مرجع مكلف يحظى بدعم دولة عربية نافذة

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:02
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لا يزال مرجع مكلف يحظى بدعم دولة عربية نافذة، ويتم تنسيق الخطوات معها، عند كل انعطافه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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