لبنان

وزير تُرِك لقدره

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:03
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يواجه وزير، ترك لقدره، مشكلات واسعة في وزارته، وهناك مآخذ على فريق العمل وآلية مقاربة القرارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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