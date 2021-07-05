لبنان

المصارف لم تُطلق آلية دفع "فرش دولار" حتى الآن

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:04
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لتاريخه، لم تكن المصارف قد أطلقت آلية دفع "فرش دولار" وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 158، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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