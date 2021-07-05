لبنان

استشارات الحريري ستنتهي بقرار واضح

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:22
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قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"اللواء" ان "جولة الاستشارات التي بدأها الرئيس المكلف سعد الحريري لا بدّ من أن تنتهي إلى قرار بات واضحاً أنها تنطلق من اعتبارين: عدم ترك البلد للمجهول، على حد تعبير عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، والاعتبار الثاني يتصل بالمستقبل السياسي للأطراف في المرحلة المقبلة، إذا سقطت ورقة الحكومة وتقدم المشروع الدولي لاجراء انتخابات تطيح الطبقة السياسية، وتقصيلها عن البقاء في الساحة، سواء عبر القضاء او توفير الدعم المالي الوافر لمرشحين جدد من خارج احزاب السلطة ومن المجتمع المدني".
المصدر: اللواء
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