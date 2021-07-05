لبنان

الحريري قد يزور القاهرة

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:26
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أشارت معلومات عبر "اللواء" الى امكانية زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للقاهرة للقاء المسؤولين فيها لا سيّما الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف على رأي مصر في الوضع اللبناني ومن موضوع تشكيل الحكومة او الاعتذار عن ذلك.
المصدر: اللواء
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