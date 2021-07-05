وزير الخارجية القطري يزور لبنان اليوم في إطار مساعي حل الأزمة السياسية

كتبت "اللواء": "يصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان، عند الخامسة بعد ظهر اليوم، في زيارة ليوم واحد يلتقي فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزف عون".

ولوحظ ان "برنامج الزيارة لم يلحظ لقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال دكتور حسان دياب ما أوحى انها تهدف الى استطلاع عراقيل تشكيل الحكومة مع المعنيين بها مباشرة، إضافة الى تأكيد دعم الجيش عبر اللقاء مع قائده، علماً ان الجهات الرسمية لم تتبلغ الهدف او السبب الرئيسي للزيارة".

وأشارت المعلومات عبر "اللواء" الى ان "الوزير القطري سيعلن عن تقديمات ومساعدات لقطاعات عديدة منها انشاء مستشفى حكومي عدا تقديم مساعدات انسانية".