مبادرة برّي قيد البحث والتشاور

كشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أنه "تم خلال اللقاء بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري جوجلة للاتصالات التي جرت لتذليل العقد والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة".

وعلمت ان "البحث تطرق مفصلا الى مصير مبادرة بري، وعمّا إذا كان البحث فيها قد توقّف عملياً".

وكشفت بأن "الرئيس المكلف، كاشف رئيس المجلس بحقيقة موقف "حزب الله" من المبادرة في ضوء اللقاءات التي عقدها ممثلوه مع باسيل منذ طرح مبادرة بري قيد البحث والتداول، وما إذا كان هناك محاولات جدية لتنفيذ هذه المبادرة من خلال تفعيل الاتصالات والمشاورات مع باسيل، ام ان الامر لا يعدو كونه اجراء تواصل عادي وتقليدي، لا يرقى الى حد ممارسة ضغوط فاعلة لاخراج عملية تشكيل الحكومة من مأزقها الحالي، ما يعني استمرار الدوران في حلقة التعطيل ذاتها، التي بدأت منذ لحظة التكليف ومازالت على حالها".

ونفت المصادر علمها بالقرار الذي ينوي الحريري اتخاذه، وأشارت إلى ان "الرئيس المكلف لن يتخذ قراره النهائي من الاعتذار أو عدمه الا بعد استكمال مروحة التشاور مع كتلته النيابية ورؤساء الحكومة السابقين وشخصيات عديدة أخرى".