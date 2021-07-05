قطر ستؤكد وقوفها إلى جانب لبنان من دون أيّة مبادرة

أوضحت مصادر مطلعة عبر "اللواء" أن "ما يحكى عن أن وزير الخارجية القطري يزور لبنان من أجل تقديم مساعدة في الأزمة السياسية ليس سوى كلام مصادر"، مشيرة إلى أن "الزيارة تأتي في إطار تقديم الدعم للبنان".وإذ لفتت إلى أن "هناك كلاما عن استبعاد لأي مبادرة سياسية قطرية"، أعلنت أنه "لا بد من انتظار ما قد يطرحه الوزير القطري"، مشيرة إلى ان "المعطيات كلها تؤشر إلى أن قطر ستعيد التأكيد على التزامها الوقوف إلى جانب لبنان وهذا ما سيعلنه الوزير للمسؤولين الذين يلتقيهم اليوم".