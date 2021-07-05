لبنان

الاستجوابات مع دياب وقهوجي الأسبوع المقبل

Lebanon 24
05-07-2021 | 17:58
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ينتظر أن يبدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اعتبارا من الأسبوع المقبل، جولة استجواب المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين ادعى عليهم يوم الجمعة الماضي، من دون أن يكشف عن الأسماء ومواعيد مثول هؤلاء أمامه لدواع أمنية.
وذكرت مصادر قضائية مطلعة لـ "الأنباء" الكويتية، أن "بيطار سيباشر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل استجواب المدعى عليهم غير المشمولين بحصانات نيابية ونقابية ووظيفية، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش السابق جان قهوجي وضباط متقاعدين في مخابرات الجيش".
وأشارت إلى أن "لائحة الادعاءات والاستدعاءات التي أصدرها الأسبوع الماضي هي الأساسية، لكنها ليست النهائية، وستستتبع بلائحة جديدة، مرتبطة بتطورات التحقيق"، مشيرة إلى أن "كل من كان على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، سيتحمل التبعات القانونية لتقصيره".
المصدر: الانباء الكويتية
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