لبنان

مسعى قطري لتحريك مياه لبنان الراكدة

Lebanon 24
05-07-2021 | 18:07
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رأت مصادر مطلعة عبر "السياسة" الكويتية ان "الدوحة قادرة على القيام بدور في حل الأزمة اللبنانية لما تملكه من رصيد من العلاقات المتميزة مع جميع أطراف الأزمة".
وأشارت إلى أن "التحرك القطري هو محاولة لتحريك المياه الراكدة بفعل إصرار كل طرف من الأطراف على موقفه من التشكيلة الحكومية".
وأضافت: "من الواضح أن المحور الإيراني يُصرّ على حل جميع مشاكله مع الأميركيين دفعة واحدة، وهذا يعني أنه من الصعب تحقيق خرق للأزمة الحكومية في لبنان قبل تحقيق تقدم إيجابي في العلاقات الأميركية- الإيرانية".
واوضحت أن "المشكلة ليست سياسية فقط، بل هي مشكلة نظام ينبغي العمل على حلها جذريا".
ولفتت إلى ان "أزمة الحكومة واقفة على مماطلة "حزب الله"، الذي حاول إدامة الوضع القائم غلق الباب أمام محاولات المبادرة الفرنسية لإحداث أي تغيير سياسي بالبلد".
المصدر: السياسة الكويتية
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