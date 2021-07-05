لبنان

دعم الكادر الطبي

Lebanon 24
05-07-2021 | 21:15
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وُضعت صناديق لدعم الكادر الطبي في بعض المناطق عبر متمولين ومغتربين تخوفاً من الهجرة.
(النهار)
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الكادر الطبي

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