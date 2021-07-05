لبنان

على مرأى من اجهزة امنية

Lebanon 24
05-07-2021 | 21:16
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يقول وزير سابق ان اخراج نيترات الامونيوم من العنبر الى خارج المرفأ كان يتم على مرأى من اجهزة امنية.
 
(النهار)
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نيترات الأمونيوم

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