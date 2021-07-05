لبنان

شركات التأمين مهددة

Lebanon 24
05-07-2021 | 21:17
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يقول احد مسؤولي شركات التأمين انها كانت تتكفل بما قيمته 15 % اي فارق تسعيرة الضمان لكنها حاليا باتت تتكبد الـ 85 % مع فارق الاسعار وهو ما يهدد استمرارها ويعيد وضع اللبنانيين المؤمنين الى العام 1991
(النهار)
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