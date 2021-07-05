شركات التأمين مهددة

(النهار)

يقول احد مسؤولي شركات التأمين انها كانت تتكفل بما قيمته 15 % اي فارق تسعيرة الضمان لكنها حاليا باتت تتكبد الـ 85 % مع فارق الاسعار وهو ما يهدد استمرارها ويعيد وضع اللبنانيين المؤمنين الى العام 1991