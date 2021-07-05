لبنان

رحلات مدعومة للموظفين

Lebanon 24
05-07-2021 | 21:22
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تبيّن ان إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية المدعومة كانت تقيم رحلات الى الخارج لبعض كبار الموظفين والمستشارين في الوزارات المعنية بملف الدعم.
 
(نداء الوطن)
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