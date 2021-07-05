لبنان

تهريب الليرة اللبنانية؟

Lebanon 24
05-07-2021 | 21:24
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توقعت أوساط مالية ومصرفية نشوء أزمة فقدان العملة الورقية اللبنانية من السوق بفعل تهريب كميات منها الى الخارج لأسباب مجهولة بالاضافة الى السياسات المتبعة من مصرف لبنان والمصارف والرامية الى سحب السيولة النقدية من السوق.
 
(نداء الوطن)
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