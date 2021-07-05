علامات استفهام بشأن الادعاء القضائي بقضية تفجير المرفأ؟

كتبت "الديار": تساءل مصدر نيابي بارز لماذا اقتصر الادعاء في قضية انفجار المرفأ حتى الساعة على عدد من الوزراء السابقين من دون الآخرين من وزراء سابقين للعدل والدفاع والداخلية؟ وكذلك رؤساء حكومات سابقين؟ ولماذا لم يشمل ايضا وزراء العدل والدفاع السابقين بالادعاء، ولمحت تلك الاوساط الى انه اذا لم يصحح مسار التحقيق فان الادعاء على النواب الثلاثة بتهمة التقصير الجرمي إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الأشغال السابق يوسف فنينانوس لن يسلك طريقه بحسب ما يريده المحقق العدلي بل سيأخذ طريقه القانوني من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لان الجرم في حال ثبوته يتعلق بالأداء الوزاري والحكومي وليس بأي شيء آخر!