لبنان

زيارة وزير خارجية قطر اليوم: دعم "معنوي" ومساعدات "لوجستية"

Lebanon 24
05-07-2021 | 22:58
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كتبت "نداء الوطن": انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية أمس بالإعلان عن زيارة وزير الخارجية القطري اليوم بيروت لا سيما في ضوء ما أشيع من معلومات وأجواء صحافية تفيد بأنه سيحمل معه "مبادرة سياسية لها علاقة بعملية التأليف"، غير أنّ مصادر رفيعة خففت من وطأة الزيارة ووضعتها في خانة "الدعم المعنوي في سبيل الحث على تأليف الحكومة مع إمكانية الإعلان عن تقديم مساعدات لوجستية استشفائية وأخرى للمؤسسة العسكرية".
وقد استرعى انتباه المصادر أنّ جدول لقاءات المسؤول القطري لم يكن حتى مساء الأمس يشمل السراي الحكومي، إنما اقتصر على طلب عقد لقاءات مع كل من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والرئيس المكلف وقائد الجيش.

وفي هذا المجال، نفت مصادر قصر بعبدا علمها بأهداف زيارة وزير خارجية قطر ووضعتها تحت عنوان "المساعي القطرية لمساعدة لبنان"، واكتفت بالقول: "لم نتبلّغ بمبادرة محددة ولا بأي غرض محدد للزيارة، بل كل ما تبلغناه أنه سيصل (اليوم) إلى بيروت وحددنا له موعداً للقاء رئيس الجمهورية عند الساعة الخامسة والنصف عصراً".
المصدر: نداء الوطن
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