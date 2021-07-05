لبنان

رئاسة الحكومة تنتظر إبلاغها رسمياً لإصدار موافقة استثنائية

Lebanon 24
05-07-2021 | 23:04
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كتبت "الشرق الاوسط": تنتظر رئاسة الحكومة اللبنانية رسالة رسمية من «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية» تبلغها فيها رسمياً بتقديم هبة مالية بقيمة 500 ألف يورو تُدفع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المعنية بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والجرائم المرتبطة بها، كي تبدأ الإجراءات القانونية لاستقبال الهبة وتحويلها إلى المحكمة.

 

وأثار إعلان رئاسة مجلس الوزراء، جملة أسئلة عن قانونية استلامها من قبل حكومة مستقيلة، بالنظر إلى أن قبول الهبة، وفق القانون، يستوجب موافقة مجلس الوزراء.

 

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الرسمية «عبارة عن إصدار موافقة استثنائية تتيح استقبال الهبة فور إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رسمياً، وما يتيح تحويلها إلى المحكمة الدولية». ولم تبلغ رئاسة مجلس الوزراء أركان الحكومة المستقيلة بشيء حول الهبة قبل أن تتلقى رسالة رسمية من «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية».

 

وكانت المحكمة الدولية أعلنت الشهر الماضي أنها «من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو (تموز) المقبل»، وهو أمر «سيؤثّر على قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حالياً أمامها».

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