29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"ارتطام كبير" في حال عدم تشكيل حكومة إصلاحية
Lebanon 24
05-07-2021
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة من «ارتطام كبير» في لبنان، في حال لم يتم تشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية تتحول إلى حكومة طوارئ اقتصادية لمعالجة قضايا الناس وهمومهم، مشيراً إلى «أن هناك حالة فقر في لبنان لم يسبق أن شهدها حتى في مراحل الحروب المؤسفة»، ومنبهاً إلى أن «الآتي أعظم في الأسابيع المقبلة نظراً لغياب المعالجات المطلوبة».
وأعرب طعمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقه «من هذا الانحدار المريب الذي يشهده لبنان على المستويات الاقتصادية والحياتية والاجتماعية»، منتقداً «خوض البعض معاركه الرئاسية والانتخابية، فيما لبنان يحتضر، وهذا أمر مؤسف قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه في الشارع».
ورأى طعمة أن «الأمور متجهة إلى هذه الحالة في ظل غياب أي ضوابط وإجراءات وخطوات ناجعة تتلاءم مع هذا الانهيار المريب»، لافتاً إلى أن الناس في ضائقة معيشية واجتماعية وثمة ظروف قاسية يعيشها المواطن»، ومتسائلاً: «هل يعقل هذا الذل من خلال الطوابير حول محطات المحروقات بينما أزمة الدواء تتفاقم؟». وشدد على أن هذا الواقع «يحتّم تشكيل حكومة لتعنى بهذه المسائل باعتبارها من الأولويات، لأن صحة الناس أهم بكثير من مقعد وزاري أو نيابي أو حصة لهذا المسؤول أو ذاك».
تابع
الأكثر قراءة
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
13:32 | 2021-07-05
05/07/2021 01:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مناعة لسنوات.. بُشرى سارة جدا عن لقاحين ضد كورونا
Lebanon 24
مناعة لسنوات.. بُشرى سارة جدا عن لقاحين ضد كورونا
08:00 | 2021-07-05
05/07/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب إعلاميا لبنانيا معروفا.. من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
الموت يغيّب إعلاميا لبنانيا معروفا.. من هو؟ (صورة)
05:12 | 2021-07-05
05/07/2021 05:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البلبلة.. كلام هام لأبو شقرا بشأن مخزون البنزين
Lebanon 24
بعد البلبلة.. كلام هام لأبو شقرا بشأن مخزون البنزين
08:12 | 2021-07-05
05/07/2021 08:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:45 | 2021-07-06
استياء في حمّانا من شخصية سياسية
03:36 | 2021-07-06
الادعاء على قهوجي: النية الجرمية ليست حتمية
03:30 | 2021-07-06
خوف من المرحلة المقبلة.. الطوابير والتهريب في الصحف العالمية
03:30 | 2021-07-06
طرح أسماء" للحرق والتسلية"
03:15 | 2021-07-06
إده يدعم ولا يتعاطى
03:03 | 2021-07-06
مناوشات بين المحتجين والقوى الأمنية أمام وزارة الطاقة (فيديو)
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 10:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 10:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 10:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact