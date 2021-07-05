نكد الدهر جعل العدو الاسرائيلي يتحسّر على احوال اللبنانيين

كتبت "نداء الوطن": من نكد الدهر" أن يصعب حال اللبناني على العدو فيبدي مشاعر الشفقة تجاه ما بلغه اللبنانيون من وضع "مؤلم مع رؤية صور الجياع في الشوارع" على ما قال بخبث وزير الأمن الإسرائيلي أمس، والأنكى والأنكد أن يعرب عن استعداد بلاده لمد يد العون للبنان وإبداء الجهوزية للعمل على تشجيع المجتمع الدولي لمساعدته... وكي تكتمل مهازل "العهد القوي" ومنظومته الحاكمة كانت "بهدلة وداعية" من القائم بالأعمال البريطاني مارتن لونغدن للسلطة أمس متأسّفاً "بأسلوب جاف" لما عاينه من "شيء عفن في قلب لبنان"، ومصوّباً بشكل خاص على "فشل سَوق أي كان ‏للمحاسبة وتحميله مسؤولية الانفجار الكارثي للمرفأ" باعتباره "‏أكثر الأمثلة الدراماتيكية للدناءة وعدم المسؤولية".