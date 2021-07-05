لبنان

الحل عند رئيس الجمهورية

Lebanon 24
05-07-2021 | 23:27
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اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش عبر "الأنباء" الإلكترونية أن "التوقعات شيء، والواقع شيء آخر، فحل الملف الحكومي عند رئيس الجمهورية، فهو عندما يوافق على تشكيل الحكومة من دون ثلث معطّل تحل المشكلة، وأن تكون حكومة إختصاصيين أيضا".

وعن عدم صدور أي موقف  من عون بعد، قال علوش: "صدر أو لم يصدر سيان، فباسيل يتحدث عنه ويتخذ المواقف التي يريدها"، كاشفا أن "الحريري يعتبر بري حليفه الوحيد ويعملان على حل العقد".

وبعد موقف نصرالله الذي رأى حسماً في الملف الحكومي، رأى علوش أن "ليس كل كلمة يقولها نصرالله لها وزنها، او تنطلق من خلفية معينة"، وعن توقعاته حيال احتمال اعتذار الحريري، أجاب بأنه لا يمتلك أي توقعات، وموضوع الاعتذار يخص الحريري وحده.
 
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